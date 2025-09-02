Ex Ilva, Urso: Genova dice sì al forno elettrico. Taranto si muova

Roma – “Quella dell’arrivo di un forno elettrico a Genova nell’ambito del piano di decarbonizzazione dell’ex Ilva, è un’opportunità che può essere data agli investitori a fronte del fatto e della consapevolezza che a Taranto sono previsti al massimo tre forni elettrici per una capacità complessiva certificata dal rilascio dell’Aia, che non può superare i 6 milioni di tonnellate”. Il Ministro Adolfo Urso torna a parlare di ex Ilva e lo fa’, da Genova dove ha ottenuto il lascia passare al forno elettrico a Cornigliano come spiegato dal sindaco, Silvia Salis dubbiosa però sugli investimenti e dal Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci entrambi convinti che sia “un errore perdere la filiera dell’acciaio in Italia”. Ma la questione dipende tutta da Taranto ma soprattutto da dove verrà installato il polo Dri. L’alternativa Gioia Tauro per via dei fondi al sud resta comunque in piedi.

Il messaggio che arriva da Genova è dunque chiaro spiega, Urso che auspica che Taranto adesso, si prenda le proprie responsabilità.

Con le manifestazioni di interesse entro il 15 settembre avremo le prospettive industriali dei singoli piani. I commissari cominiceranno il lavoro di negoziato coi vari attori.

Ma c’è un punto fondamentale: non perdere ulteriore tempo

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author