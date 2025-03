Ex Ilva, Urso: “Entro il 14 marzo scelta del nuovo partner industriale”

TARANTO – Il futuro dell’ex Ilva entra nella fase decisiva. Lo ha confermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un videomessaggio inviato all’assemblea di Confindustria Taranto “Le rotte del cambiamento”.

“Entro il 14 marzo sarà individuata la proposta migliore per la gestione degli stabilimenti – ha dichiarato Urso –. Abbiamo lavorato per garantire una soluzione concreta e duratura, consapevoli dell’importanza strategica della siderurgia per l’industria e l’economia italiana ed europea”.

Il ministro ha sottolineato che l’Italia è il secondo produttore europeo di acciaio e il primo per acciaio green, con 34 stabilimenti su 35 già orientati alla sostenibilità: “Anche Taranto seguirà il percorso della decarbonizzazione, con l’obiettivo di rendere il nostro Paese leader europeo della siderurgia sostenibile nei prossimi 4-5 anni”.

Tra le sfide del settore, Urso ha evidenziato l’aumento dei costi energetici, la riduzione delle quote ETS gratuite, il rischio di protezionismo commerciale e la necessità di investimenti per le nuove tecnologie.

Il governo punta a individuare un player industriale internazionale che possa garantire continuità produttiva, competitività e bonifiche ambientali, senza sacrificare né la salute dei cittadini né il lavoro, come avvenuto in passato.

“Taranto è al centro della nostra politica industriale e ambientale – ha ribadito Urso –. Fin dall’inizio della legislatura abbiamo puntato sul rilancio della produzione siderurgica attraverso la decarbonizzazione e l’attuazione di bonifiche industriali per coniugare sviluppo produttivo e tutela ambientale”.

Nelle prossime settimane, dunque, il dossier ex Ilva vedrà una svolta decisiva, con la scelta del nuovo partner e una strategia di rilancio che dovrà tutelare l’occupazione e garantire un futuro sostenibile per il più grande polo siderurgico d’Italia.

