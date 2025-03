Ex Ilva, Urso: “Entro il 14 marzo la scelta della migliore proposta”

TARANTO – Si avvicina un passaggio cruciale per il futuro dell’ex Ilva. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un videomessaggio inviato all’assemblea di Confindustria Taranto “Le rotte del cambiamento”.

“Entro il 14 marzo sarà individuata la migliore proposta per gli stabilimenti dell’ex Ilva – ha affermato Urso –. Abbiamo lavorato per garantire una soluzione concreta e duratura, consapevoli dell’importanza strategica della siderurgia per l’industria e l’economia italiana ed europea”.

L’Italia, ha ricordato il ministro, è il secondo produttore europeo di acciaio e il primo per produzione di acciaio green: “Su 35 stabilimenti produttivi nel Paese, 34 sono già totalmente sostenibili, e lo sarà anche il sito di Taranto, grazie al piano di decarbonizzazione previsto dai competitor in gara”. L’obiettivo è chiaro: trasformare l’Italia nel leader europeo della produzione di acciaio verde nei prossimi 4-5 anni.

Urso ha poi evidenziato le sfide che il settore deve affrontare, tra costi energetici, riduzione delle quote gratuite ETS, protezionismo commerciale e investimenti sulle nuove tecnologie. “Abbiamo davanti una sfida complessa, ma possiamo vincerla insieme, diventando un modello per l’Europa”.

A tal proposito, il ministro ha sottolineato l’importanza del dialogo con gli altri Paesi europei, citando l’incontro di Parigi con Francia, Belgio, Spagna, Lussemburgo, Romania e Slovacchia, nazioni che insieme rappresentano il 44% della produzione di acciaio grezzo dell’UE.

Sul fronte locale, Urso ha ribadito la necessità di una posizione comune e coesa: “Ho incontrato poche ore fa il governatore Emiliano per discutere delle strategie da adottare insieme. Taranto, la sua provincia e l’intera regione devono essere parte attiva di questo processo, al fianco delle imprese e dei lavoratori”.

Il percorso per la cessione dell’ex Ilva entra dunque nella sua fase decisiva, con il governo determinato a salvaguardare l’industria e l’occupazione, garantendo una transizione sostenibile per il più grande polo siderurgico d’Italia.

