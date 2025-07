Ex Ilva, Urso conferma firma accordo il 31 luglio: venerdì tavolo con i sindacati

ROMA – Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha confermato che giovedì 31 luglio si terrà regolarmente al Mimit la riunione con la Regione Puglia e gli enti locali, finalizzata alla definizione dell’Accordo di programma per la piena decarbonizzazione dello stabilimento ex Ilva di Taranto.

La decisione arriva nonostante le dimissioni del sindaco di Taranto, che hanno sollevato dubbi sulla tenuta del confronto istituzionale. Urso ha rassicurato le organizzazioni sindacali, con cui ha avuto un confronto questa mattina, ribadendo la volontà di proseguire il percorso già avviato.

Venerdì mattina, come previsto, si terrà anche l’incontro con i sindacati a Palazzo Chigi, per discutere gli sviluppi dell’accordo e le ricadute occupazionali e industriali sul territorio. A renderlo noto è il Ministero delle Imprese e del Made in Italy in un comunicato ufficiale.

