Ex Ilva, Urso: anche sindacati concordi a piano decarbonizzazione

Roma – Il si al piano di decarbonizzazione e il mantenimento di tutti i livelli occupazionali arrivato dai sindacati fa tirare un sospiro di sollievo al titolare del dicastero alle imprese, Adolfo Urso che dal palco della kermesse di Fratelli d’Italia a Senigallia, parla del bollente fascicolo di ex Ilva. Alla politica locale i sindacati hanno chiesto di pretendere dal Governo la garanzia del rispetto della tutela occupazionale, con misure straordinarie per i lavoratori di Adi in As, Ilva in As e appalto, attraverso ogni strumento possibile.

Tra meno di una settimana una decisione definitiva dovrà essere presa sul piano spiega Urso, che sarà poi alla base dell’aggiornamento della gara che è in corso, affinché tutti i player possano adeguare i loro piani industriali e le loro offerte a quello che è contenuto nel piano di decarbonizzazione che prevede appunto, i tre forni elettrici a Taranto che sostituiranno gradualmente i tre altoforni. Insieme agli impianti Dri necessari da alimentare i forni elettrici con il preridotto e in progetto anche, un impianto di forno elettrico a Genova che potrà alimentare gli impianti, di Novi ligure, di Racconigi, arrivando a produrre 8 milioni di tonnellate di acciaio pulito, speciale

