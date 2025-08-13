Ex Ilva, un commissario per uscire da monocoltura dell’acciaio

Bari – Un nuovo commissario nominato per occuparsi della reindustrializzazione delle aree libere dello stabilimento ionico: è un pezzo dell’intesa firmata nella Capitale sul futuro di ex Ilva. Obiettivo “uscire dalla monocoltura dell’acciaio”. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Antonio Bucci See author's posts Continue Reading Previous Pnrr, a Lombardia e Campania il 20% dei fondi. Alla Puglia 9,4 mld potrebbe interessarti anche Pnrr, a Lombardia e Campania il 20% dei fondi. Alla Puglia 9,4 mld 13 Agosto 2025 Antonio Bucci Bari, controlli sui rifiuti: 66 multe in una settimana ai trasgressori 13 Agosto 2025 Giovanni Sebastio Mola, ordinanza balneare 2025: 20 sanzioni e sgomberi 13 Agosto 2025 Antonella Fazio Minibond ed equity, 140 milioni di euro da Giunta regionale Puglia 13 Agosto 2025 Antonio Bucci Sovrapprezzo per pizza a Bisceglie, il locale chiarisce: “Solo un errore di cassa” 13 Agosto 2025 Andrea Catino Polizia di Stato al fianco dei cittadini in viaggio 13 Agosto 2025 Redazione
