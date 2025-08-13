13 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Ex Ilva, un commissario per uscire da monocoltura dell’acciaio

Antonio Bucci 13 Agosto 2025
centered image

Bari – Un nuovo commissario nominato per occuparsi della reindustrializzazione delle aree libere dello stabilimento ionico: è un pezzo dell’intesa firmata nella Capitale sul futuro di ex Ilva. Obiettivo “uscire dalla monocoltura dell’acciaio”.

About Author

Antonio Bucci

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Pnrr, a Lombardia e Campania il 20% dei fondi. Alla Puglia 9,4 mld

13 Agosto 2025 Antonio Bucci

Bari, controlli sui rifiuti: 66 multe in una settimana ai trasgressori

13 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Mola, ordinanza balneare 2025: 20 sanzioni e sgomberi

13 Agosto 2025 Antonella Fazio

Minibond ed equity, 140 milioni di euro da Giunta regionale Puglia

13 Agosto 2025 Antonio Bucci
Mammamè Bisceglie

Sovrapprezzo per pizza a Bisceglie, il locale chiarisce: “Solo un errore di cassa”

13 Agosto 2025 Andrea Catino

Polizia di Stato al fianco dei cittadini in viaggio

13 Agosto 2025 Redazione

potrebbe interessarti anche

Galatina, ricorsi contro le multe: conto salato per il Comune

13 Agosto 2025 Gloria Roselli

Taranto, la società rossoblù ringrazia l’amministrazione comunale di Massafra

13 Agosto 2025 Anthony Carrano

Specchia, Notte Bianca 2025: inno alla vita in memoria di Cristiano Placì

13 Agosto 2025 Gloria Roselli

Verso Milan-Bari, match affidato ad Arena di Torre del Greco

13 Agosto 2025 Roberto Chito