Ex Ilva, Turco: “Iaia distorce la realtà, Taranto è da salvare”

“Lo ringrazio per il tempo che mi ha dedicato, ma la città ha bisogno di risposte vere, non di vuota propaganda”

Il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento Cinque Stelle e coordinatore del Comitato Economia, Lavoro e Impresa, ha replicato con toni duri alle dichiarazioni rilasciate dall’onorevole Dario Iaia (Fratelli d’Italia) sulla gestione della vicenda ex Ilva da parte dei precedenti governi a guida M5S.

“Ringrazio l’onorevole Iaia per l’attenzione che ha voluto dedicarmi, ma credo sia più utile impiegare il tempo per lavorare a soluzioni concrete per il futuro di Taranto”, ha affermato Turco che ha parlato di “una città da salvare”.

Nel suo intervento, Turco ha criticato la narrazione proposta da Iaia, definendola “distorta e approssimativa”, accusando il parlamentare di Fratelli d’Italia di voler “erodere la credibilità altrui, consapevole dell’indeterminatezza del proprio operato”. Il senatore ha poi sottolineato come il Governo Meloni, e in particolare il ministro delle Imprese Adolfo Urso, sarebbero “i veri responsabili del peggior calo della produzione industriale della storia repubblicana”.

“I cittadini non sono interessati agli scontri tra parlamentari, ma a risposte vere per evitare che Taranto esploda sotto il peso della più grande crisi sociale del Paese”, ha dichiarato Turco.

Il senatore ha anche ribadito l’impegno del Movimento Cinque Stelle durante i Governi Conte, sostenendo che le misure adottate in passato sono state orientate alla tutela di lavoro, salute e ambiente, in contrapposizione con quella che ha definito “l’inazione dell’attuale esecutivo”.

Infine, l’esponente pentastellato ha invitato Iaia a un confronto costruttivo: “Se davvero vuole lavorare per il territorio potrà contare sul mio contributo politico, purché si parta da onestà e autocritica”, ha concluso Turco.

