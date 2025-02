Ex Ilva, Turco duro su Urso: “Un flagello, sta sbagliando tutto”

Sul futuro dell’ex Ilva regna l’incertezza, e il vicepresidente del M5S, Mario Turco, attacca duramente il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, definendolo un “flagello devastante per la nostra manifattura”.

“Sull’ex Ilva il Governo continua con una melina deprimente: è passato un mese dall’annuncio dell’aggiudicazione, ma ancora non si sa se saranno gli azeri di Baku Steel i veri vincitori e a quale prezzo, quale direzione produttiva verrà intrapresa, quanti saranno i lavoratori in esubero e soprattutto se lo Stato farà parte o meno della futura compagine sociale”, accusa Turco.

Nel frattempo, l’Istituto Superiore di Sanità ha bocciato la Valutazione di Impatto Sanitario presentata da Adi per una produzione di 6 milioni di tonnellate di acciaio a Taranto, sostenendo che i calcoli sarebbero stati sottostimati e che i commissari non sono in grado di dimostrare l’assenza di rischi per la salute dei cittadini.

Mentre arrivava questa bocciatura, in Senato la maggioranza continuava a discutere senza trovare una soluzione sui fondi per le bonifiche, denuncia Turco, evidenziando che rispetto al passato mancano almeno 250 milioni di euro. “Il futuro dell’ex Ilva sarà ancora a carbone, più inquinante, con più costi e meno posti di lavoro, senza un progetto diverso dal passato e con un impatto devastante sulla salute pubblica. Un vero disastro, mentre Meloni sul tema si tiene alla larga”, conclude il parlamentare.

