Ex Ilva: tavolo rimandato al 31 luglio, istituita una commissione tecnica

Roma – Ci sono dei punti fermi o meglio imprescindibili nella trattativa che va avanti tra Governo ed enti locali. La decarbonizzazione e la creazione di 3 forni elettrici con 6 milioni di tonnellate per mantenere in piedi lo stabilimento. Ma si prende tempo, ancora per permettere al Sindaco di Taranto di discuterne in consiglio comunale. La terza via del Ministero prevede la creazione della commissione tecnica con il compito di valutare l’approvvigionamento di gas e quindi decidere sulla nave. C’è un però, giovedì, la conferenza dei servizi come annunciato dal ministro Pichetto Fratin dovrà decidere sull’Aia

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author