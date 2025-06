Ex Ilva, Stellato: “Da Pd, M5S e Bitetti demagogia su rischio occupazionale”

Sulla questione ex Ilva si accende il confronto politico. Secondo Vincenzo Stellato, esponente del centrodestra, il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e il candidato sindaco del centrosinistra Piero Bitetti stanno adottando un atteggiamento demagogico, caratterizzato da un continuo rifiuto privo di proposte concrete e orientato esclusivamente a raccogliere consensi elettorali.

“Ma in gioco c’è molto di più”, ha sottolineato Stellato, richiamando le parole del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso secondo cui senza un impegno concreto per la transizione energetica, con un piano di decarbonizzazione e un accordo di programma, non sarà possibile compiere passi avanti nella vicenda.

Stellato ha evidenziato la complessità della sfida, che coinvolge migliaia di posti di lavoro diretti e dell’indotto, sottolineando la necessità di conciliare tutela occupazionale, salute pubblica, garanzie ambientali e trasparenza con una visione concreta e responsabile per individuare soluzioni sostenibili. “È il momento del coraggio e del senso di responsabilità, non del populismo né della demagogia”, ha aggiunto.

Particolarmente critico il riferimento alla posizione di Bitetti sull’ipotesi di impiegare una nave rigassificatrice. Secondo Stellato, il rifiuto categorico espresso dal candidato del centrosinistra rappresenta un tentativo di intercettare il consenso dell’elettorato vicino al Movimento 5 Stelle, ma si pone in evidente contrasto con la posizione del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

“Bloccare ogni prospettiva senza proporre alternative valide genera soltanto confusione e alimenta l’incertezza tra i cittadini”, ha osservato Stellato, auspicando infine un confronto serio basato su soluzioni concrete. “Siamo certi che al ballottaggio i cittadini sapranno distinguere chi lavora con responsabilità da chi cavalca solo le paure”, ha concluso.

