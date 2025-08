Ex Ilva, Stellato critica Bitetti “Ostaggio della sua coalizione”

“Le dimissioni lampo del sindaco, in un passaggio cruciale per il destino della città, rappresentano un gesto di grave leggerezza politica e testimoniano le tensioni che attraversano la sua maggioranza, acuite anche dal silenzio di alcune forze politiche sulla questione dell’ex Ilva”. A dichiararlo, in una nota, è Massimiliano Stellato, consigliere comunale e regionale di Forza Italia

Secondo Stellato, la coalizione che sostiene Bitetti avrebbe fatto della vicenda dell’acciaieria un tema centrale durante la campagna elettorale, alimentando aspettative attraverso “la demagogia più spinta”, ma ora, chiamata ad assumersi responsabilità concrete, mostrerebbe incertezze e contraddizioni.

“Di fronte alla scelta tra trasformare Taranto in una nuova Bagnoli o prendersi carico di una reale transizione dello stabilimento, Bitetti ha preferito allontanarsi – ha incalzato ancora Stellato -. Il suo ritorno alla discussione ministeriale, accompagnato da un documento politico della maggioranza, ha oscurato la voce di quella parte della città che non lo ha sostenuto e che non ha potuto esprimersi in consiglio comunale, seduta prima convocata e poi revocata grazie alla forza dei numeri”.

Un comportamento che Stellato ha paragonato a un gioco di ruolo, criticando una gestione del dibattito pubblico che escluderebbe il confronto democratico. “Mi auguro che in futuro, dinanzi a nuove contestazioni o fasi complesse, il sindaco sappia affrontare la pressione senza abbandonare il proprio incarico. Altrimenti, dovrebbe dimettersi di nuovo, ma stavolta in maniera definitiva”, ha concluso.

