Ex Ilva, Sindacati: Servono garanzie dallo Stato

Francesco Manigrasso 29 Agosto 2025
Roma – Fim, Fiom e Uilm mettono dei punti fermi nella vicenda legata ad ex Ilva. Lo fanno al tavolo con la politica, tutta o quasi. Alla convocazione mancano Azione che non ha risposto all’invito e Forza Italia che ne ha programmato uno tutto suo. A disertare l’incontro però sono stati i 5 stelle. Inspiegabile commentano il sindacati.
