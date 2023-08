Ex Ilva: sindacati, ‘Incendio a centralina distribuzione gas’

Nella serata di lunedì 31 luglio, nel reparto Cokerie dello stabilimento ex Ilva di Taranto sì è verificato “un incendio di grossa entità a una centralina di distribuzione gas nei pressi della candela batteria numero 10, che solo per caso fortuito non ha provocato danni a persone”.

Lo scrivono Fim, Fiom, Uilm e Usb in una comunicazione all’azienda sollecitando “un incontro urgente finalizzato a comprendere le dinamiche e le contromisure adottate, per far sì che tali incidenti non si verifichino nuovamente”.

Sono in corso accertamenti per verificare collegamenti con i cattivi odori segnalati da numerosi residenti del quartiere Tamburi, il più vicino allo stabilimento siderurgico, che hanno chiesto e ottenuto un sopralluogo sul posto da parte dell’Arpa, l’agenzia regionale per la protezione ambientale.

