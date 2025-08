Ex Ilva, Sindacati a Chigi chiedono confronto con maggioranza e opposizioni

Roma – Non ci stanno i sindacati e sul futuro di Ilva e i suoi lavoratori vogliono vederci chiaro. Fim, Fiom e Uilm hanno chiesto un incontro a tutti i gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione per aprire un confronto.

Il Governo alla riunione presieduta dal Sottosegretario, Alfredo Mantovano e i ministri ha, presentato alle forze sindacali gli elementi che saranno contenuti nell’aggiornamento del bando di gara per la vendita degli impianti. I sindacati, che chiedono di andare avanti sulla decarbonizzazione hanno chiesto espressamente che venga inserita nel testo la massima tutela dei livelli occupazionali.

Per loro, la presenza e l’intervento di una società partecipata pubblica è ora la garanzia

