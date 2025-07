Ex Ilva, si alla decarbonizzazione. Accordo ancora in stallo

Roma – Il sindaco di Taranto vola dritto verso Roma e prende tempo dopo aver presentato denuncia contro ignoti per le minacce ricevute che lo hanno portato alle dimissioni, poi ritritate per partecipare al tavolo romano sul futuro dello stabilimento tarantino e dire il suo no e quello della città alla nave rigassificatrice. Un primo passo però c’è ed e’ quello sulla decarbonizzazione entro 7 anni imprescindibile rispetto a qualsiasi firma. La prossima settimana, sara’ lanciato il nuovo bando di gara per la vendita dell’azienda.

Un nuovo piano, un nuovo accordo.

Un punto fodamentale dice, Michele Emiliano nella trattativa che la Regione attendeva da anni

