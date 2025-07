Ex Ilva, riunione a oltranza a Roma: “Confronto positivo e costruttivo”

Carlo Calenda: “Meloni metta fine alla sceneggiata tra Urso ed Emiliano”

Dopo quattro ore di confronto definito “estremamente positivo, costruttivo e collaborativo”, i lavori del tavolo sull’ex Ilva di Taranto, convocato presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sono stati momentaneamente sospesi per consentire un approfondimento tecnico. La ripresa della discussione è prevista per le ore 15.

Secondo quanto riferito da fonti del Mimit, la prima parte dell’incontro ha prodotto risultati incoraggianti: “Il primo tempo è andato bene”, è il commento trapelato dal ministero.

Durante l’intervento che ha preceduto la pausa, il ministro Adolfo Urso ha ribadito l’obiettivo del governo di presentare il Piano Siderurgico Nazionale entro la chiusura dei lavori parlamentari estivi. “Il nostro impegno è chiaro: se nelle prossime settimane scioglieremo il nodo principale, che è Taranto, convocherò al Mimit tutte le associazioni d’impresa e gli interlocutori del settore per presentare il piano”, ha affermato.

Urso ha poi sottolineato l’ambizione dell’esecutivo di trasformare l’Italia nella realtà siderurgica più avanzata d’Europa sotto il profilo ambientale: “Un salto qualitativo che richiede visione, investimenti e decisioni rapide da parte di tutti”, ha dichiarato.

Sul tema è intervenuto anche Carlo Calenda, leader di Azione, che in un post sui social ha attaccato duramente l’operato del governo. “Meloni interrompa la sceneggiata tra Urso, Emiliano e il sindaco che porterà alla chiusura del più grande impianto industriale del Sud. Le opere funzionali all’Ilva vanno dichiarate di interesse dello Stato e realizzate bypassando ogni potere locale”, ha scritto.

