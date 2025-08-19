19 Agosto 2025

Ex Ilva: ricorso Tar contro Aia, crescono le adesioni delle associazioni

Marzia Baldari 19 Agosto 2025
TARANTO: Ex ilva. Crescono le adesioni al ricorso al TAR contro l’AIA per l’ex Ilva: dopo Giustizia per Taranto e Peacelink, si uniscono anche Liberi Pensanti e Genitori Tarantini.

