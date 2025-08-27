Ex Ilva, raccolta fondi ricorso al Tar: superati i 23mila euro

TARANTO: 23mila euro in poco meno di due settimane: è la cifra raccolta dalle associazioni e cittadini di Taranto per finanziare il ricorso al Tar contro l’ultima Aia concessa allo stabilimento ex-Ilva. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Marzia Baldari See author's posts Continue Reading Previous Taranto, Battista (Lega): “Attivare subito i PUC per il decoro urbano”Next Taranto, Vietri (FdI) chiede chiarezza sul “caso Gira” potrebbe interessarti anche Grottaglie, incendiati e distrutti cinque mezzi del Comune 27 Agosto 2025 Dante Sebastio Manduria: farmacia distrettuale, nessun trasferimento 27 Agosto 2025 Marzia Baldari Taranto, Vietri (FdI) chiede chiarezza sul “caso Gira” 27 Agosto 2025 Dante Sebastio Taranto, Battista (Lega): “Attivare subito i PUC per il decoro urbano” 27 Agosto 2025 Dante Sebastio Torricella, il sindaco Turco: “No al mega impianto eolico” 27 Agosto 2025 Giovanni Sebastio Taranto, M5S contro la trasformazione di Palazzo D’Ayala in hotel 27 Agosto 2025 Dante Sebastio
potrebbe interessarti anche
Grottaglie, incendiati e distrutti cinque mezzi del Comune
Manduria: farmacia distrettuale, nessun trasferimento
Taranto, Vietri (FdI) chiede chiarezza sul “caso Gira”
Taranto, Battista (Lega): “Attivare subito i PUC per il decoro urbano”
Torricella, il sindaco Turco: “No al mega impianto eolico”
Taranto, M5S contro la trasformazione di Palazzo D’Ayala in hotel