Ex Ilva, Quaranta: Prevista produzione tra 3,6 e 4 mln di tonnellate per il 2025

Roma – Giancarlo Quaranta, uno dei tre commissari di Acciaierie d’Italia in As, è ottimista cosi come il Ministro Urso. La vendita e’ vicina ad una delle cordate: Jindal, Baku steel e Bedrock ma, le problematiche che riguardano lo stabilimento sono tante soprattutto l’occupazione. Delle scorse ore la richiesta al ministero del Lavoro di prorogare la Cigs per 12 mesi per 3.420 lavoratori. A questi si aggiunge l’indotto che chiede un protocollo di garanzia. Il commissario annuncia che il 95% dei clienti storici dell’ex Ilva è stato recuperato e che per il 2025 si prospetta una produzione intorno alle 4 mln di tonnellate. Il tutto però resta in stand-by. In attesa di capire, nonostante l’iniezione del Governo dei 250 mln di euro provenienti dai Riva, quale sarà la strategia e le risorse del nuovo proprietario in tema ambientale

