Ex Ilva, prescrizione per Florido e Conserva: Gup archivia accuse

POTENZA – Ida Iura, giudice per l’udienza preliminare di Potenza, ha disposto l’archiviazione per prescrizione delle accuse nei confronti di Gianni Florido, presidente della Provincia di Taranto, e Michele Conserva, ex assessore provinciale all’Ambiente. La decisione, presa su richiesta del pm Vincenzo Montemurro, riguarda il procedimento “Ambiente Svenduto”, relativo al presunto disastro ambientale causato dall’Ilva di Taranto sotto la gestione della famiglia Riva.

Florido e Conserva erano stati condannati in primo grado a tre anni di reclusione per una tentata concussione e una concussione consumata. Tuttavia, il 13 settembre 2024, la Corte d’Appello di Taranto ha annullato la sentenza e trasferito il processo a Potenza, in seguito alla presenza tra le parti civili di due magistrati onorari in servizio nel capoluogo jonico.

Secondo fonti giudiziarie, la nuova udienza preliminare del maxi-processo potrebbe iniziare a metà aprile presso il Palazzo di Giustizia di Potenza. Data l’elevata quantità di parti coinvolte, si prevede l’allestimento di tre aule collegate in videoconferenza.

