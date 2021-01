Ex Ilva | Parte bonifica con le prime 10mila tonnellate di fanghi

Col sopralluogo di cantiere che avverrà domani alle 10 si avvia il reimpiego di una quota di personale di Ilva in amministrazione straordinaria, attualmente in cassa integrazione straordinaria, nella bonifica che spetta alla gestione commissariale. Sono 38 le unità su cui Ilva in as, proprietaria degli impianti, e sindacati si sono accordati. L’attività riguarderà prelievo e trasporto delle prime 10mila tonnellate di fanghi di altoforno. (AGI)