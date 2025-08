Ex Ilva, Palmisano: “Ue chiarisca se Aia compatibile con obiettivi europei su salute”

L’europarlamentare del M5S: “Decisione del Governo contro parere Iss”

Valentina Palmisano, europarlamentare del Movimento Cinque Stelle, ha annunciato la presentazione di un’interrogazione alla Commissione Europea per chiarire se la nuova Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia) concessa allo stabilimento ex Ilva di Taranto sia compatibile con gli obiettivi comunitari in materia di ambiente e salute pubblica.

“Ancora una volta le decisioni del Governo ricadranno sulla comunità tarantina”, ha dichiarato Palmisano sottolineando come l’atto autorizzativo consenta la prosecuzione della produzione a carbone per altri dodici anni, la riattivazione di quattro altoforni e l’incremento della produzione fino a sei milioni di tonnellate annue. Il provvedimento prevede inoltre la trasformazione dell’altoforno Afo2 in un impianto per il co-incenerimento di plastiche, con una capacità di oltre 50.000 tonnellate all’anno.

Secondo l’eurodeputata, la decisione è stata assunta in contrasto con i pareri espressi dall’Istituto Superiore di Sanità, dall’Arpa Puglia e dall’Ordine dei Medici, che avevano sollevato forti preoccupazioni sanitarie e ambientali. A questi si aggiungono i dati dell’Inail, che tra il 2024 e il 2025 ha registrato 107 casi di tumori professionali tra i lavoratori del siderurgico.

L’interrogazione chiede alla Commissione se l’Aia italiana sia in linea con i principi del Green Deal, del piano RePowerEU e delle direttive UE su qualità dell’aria e decarbonizzazione. Viene inoltre sollevata la questione dell’utilizzo di fondi pubblici e della loro conformità ai criteri ambientali del Pnrr.

“L’Italia è soggetta da anni a una procedura d’infrazione per il mancato rispetto delle norme in materia di emissioni e per le gravi ricadute sanitarie delle attività dell’ex Ilva”, ha evidenziato Palmisano lamentando la mancanza di azioni concrete da parte dello Stato per sanare la situazione.

L’eurodeputata ha auspicato il sostegno di tutti i colleghi pugliesi all’interrogazione. “Antonio Decaro, presidente della Commissione Ambiente, ha già espresso la volontà di cofirmare il testo. Sono certa che questa sarà l’occasione per avviare una collaborazione costruttiva su temi cruciali per la Puglia e non solo”, ha concluso.

