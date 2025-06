Ex Ilva, Pagano: Non siamo per il no, ma vogliamo vedere le carte

Roma – L’ex Ilva sta affrontando il momento più difficile tra produzione dimezzata (causa incidente all’alto forno) e stallo della trattativa con Baku steel. Le soluzioni per il Governo ci sono. In campo c’è la nave rigassificatrice che ha già ottenuto il si da parte del Govenatore Pugliese, Emiliano oltre che un accordo di programma che definisca le basi programmatiche del futuro dell’acciaieria. Emiliano, ha chiesto appoggio ai colleghi di partito: “Basta poco per spegnere tutto e mandare a casa 20.000 operai: non è terrorismo, ma lo Stato dell’arte”. Ma, i Dem, pugliesi: Pagano, Stefanazzi e Lacarra però non ci stanno.

Parlano di proposta estremamente delicata, dal momento che il Governo chiede di recepire, all’interno dell’Accordo di Programma, che definisca le basi alcune previsioni che verrebbero poi poste a base della nuova Autorizzazione Integrata Ambientale.

Solo quando sarà chiarito il percorso di decarbonizzazione, con lo spegnimento dell’area a caldo, sarà possibile esprimersi sulla proposta del Governo, dicono. Non siamo per il no assoluto, spiega Pagano ma chiediamo di vedere le “carte”

