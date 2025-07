Ex Ilva, Opi Taranto: “Salute non può più essere sacrificata per l’acciaio”

Pierpaolo Volpe: “L’ospedale San Cataldo non sia ristoro per continuare a inquinare”

“Non è più il tempo dei compromessi”. È il messaggio chiaro e diretto che arriva da Pierpaolo Volpe, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto, in merito alla situazione ambientale e sanitaria della provincia, aggravata dalla persistente presenza delle fonti inquinanti legate all’ex Ilva.

Volpe denuncia la gravità della situazione attuale: “I dati epidemiologici sono allarmanti. Serve garantire pienamente il diritto alla salute dei cittadini. Basta rinvii: occorre fermare le fonti inquinanti e dare finalmente il via alle bonifiche ambientali”.

Nel corso del suo intervento, il presidente dell’Opi ha ricordato il pesante tributo pagato dalla comunità tarantina in termini di vite umane e di incidenza di patologie oncoematologiche, che fanno della provincia una delle realtà sanitarie più colpite della Puglia e oltre. “La Corte Costituzionale ha chiarito che il diritto alla salute può essere limitato solo per un tempo determinato. A Taranto, però, questa compressione dura da oltre 60 anni”, ha dichiarato.

Secondo Volpe, dal 2012, anno cruciale per la questione ex Ilva, fino a oggi si è già superato ogni margine di tolleranza. “I dati tecnici che raccogliamo sono sempre più preoccupanti. E leggere dichiarazioni secondo cui l’Ospedale San Cataldo sarebbe una forma di ‘ristoro’ per giustificare il mantenimento dell’attività industriale inquinante è semplicemente inaccettabile”, ha aggiunto.

Il presidente dell’Opi ha poi lanciato un appello alla politica: “Non è più il momento di scontri o rinvii. Taranto va messa in sicurezza e la relazione tra salute e ambiente deve tornare al centro dell’agenda politica, sia locale che nazionale”.

Volpe ha criticato anche la recente presa di posizione della Regione Puglia sull’aumento della spesa farmaceutica: “Un’analisi distaccata, che ignora la realtà del nostro territorio, dove l’incidenza di malattie croniche e oncoematologiche è la più alta della regione e dove le terapie salvavita sono spesso gestite da centri specialistici, come il Policlinico di Bari”.

“Come professionisti della salute chiediamo con forza la fine delle emissioni nocive e una tutela concreta della salute pubblica, perché le future generazioni meritano una città diversa, libera da veleni e malattie”, ha concluso Volpe.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author