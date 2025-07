Ex Ilva, ok del Senato al decreto: scontro con le opposizioni

Roma – Il Senato licenzia il cosiddetto decreto ex Ilva. 200 i milioni per la continuità produttiva del sito di Taranto. È prevalsa la responsabilità. Ora aspettiamo la scelta di Taranto” ha commentato il Ministro Adolfo Urso che in aula alla Camera durante il question time ha ribadito senza gli impianti del Dri che necessitano però di essere alimentati l’impatto occupazionale sarà pesante

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author