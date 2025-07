Ex Ilva, nuova gara dal 1° agosto: più tempo, condizioni riviste per acquirenti

ROMA, 14 LUG – Il governo riapre i giochi sull’ex Ilva. A partire dal 1° agosto, sarà lanciata una nuova fase della gara per la cessione degli impianti di Taranto, con termine previsto per ottobre. Lo ha annunciato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante un incontro con i sindacati al Mimit.

L’obiettivo – secondo quanto trapela – è consentire anche ad altri potenziali acquirenti di partecipare, approfittando delle nuove condizioni legate al piano di decarbonizzazione e al futuro accordo di programma. Una volta conclusa la selezione, l’iter passerà al vaglio dell’antitrust e della normativa sul golden power.

Se i tempi saranno rispettati, la transizione verso il nuovo investitore potrebbe chiudersi all’inizio del 2026.

