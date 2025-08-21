Ex Ilva: nuova assemblea pubblica in piazzetta Gandhi

TARANTO: Ex Ilva. A Taranto proseguono le assemblee pubbliche organizzate da “Giustizia per Taranto”: all’ordine del giorno il ricorso al TAR contro l’AIA e l’appello a contribuire con donazioni per coprire le spese legali. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Marzia Baldari See author's posts Continue Reading Previous Liquami in cantina e miasmi, emergenza nel centro storico potrebbe interessarti anche Liquami in cantina e miasmi, emergenza nel centro storico 21 Agosto 2025 Marzia Baldari Truffa affitti a studenti: carabinieri denunciano 18enne tarantino 21 Agosto 2025 Dante Sebastio Ex Ilva, Urso: “Tre player internazionali ancora in corsa per acquisto” 21 Agosto 2025 Dante Sebastio Brindisi, cimitero di auto carbonizzate nel canale: la rimozione 21 Agosto 2025 Michele Iurlaro Hashish in dosi: 25enne arrestato a Taranto dopo blitz dei Carabinieri 21 Agosto 2025 Giovanni Sebastio Canosa, arrestati due andriesi per ricettazione di mezzi pesanti 21 Agosto 2025 Andrea Catino
