Ex Ilva, Nocco: “Turco fa confusione su competenze e AIA”

“Il senatore ci delizia ancora con perle di disinformazione: non conosce le procedure, ma sa come impadronirsi delle masserie”

Si accende lo scontro politico sull’ex Ilva. Dopo le dichiarazioni di Mario Turco, senatore del Movimento 5 Stelle Mario, che ha chiesto il rinvio della conferenza dei servizi per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), arriva la replica durissima di Maria Nocco, senatrice di Fratelli d’Italia.

“Turco ci delizia ancora una volta con le sue perle di disinformazione. Secondo lui, il ministro Urso avrebbe il potere di convocare quando preferisce la conferenza dei servizi per il rilascio dell’AIA. Mi spiace ricordare al senatore che non spetta al Ministro né convocare, né gestire il calendario degli enti tecnici”, ha dichiarato Nocco in una nota.

La senatrice accusa Turco di ignorare la struttura istituzionale delle procedure ambientali: “È noto che Turco sa come impadronirsi di una masseria, ma non come amministrare uno Stato”. Un riferimento ironico alle passate vicende del senatore, che secondo Nocco “invece di incidere da sottosegretario sul destino dell’Ilva, ha preferito filosofeggiare su Facebook”.

Secondo la parlamentare tarantina di Fratelli d’Italia, l’ex sottosegretario del Governo Conte avrebbe potuto agire in passato per il rilancio dello stabilimento siderurgico, ma ha preferito “parlare, anziché fare”.

