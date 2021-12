Ex Ilva, Ministro Giorgetti convoca azienda e sindacati il 13 dicembre

Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha convocato l’azienda e i sindacati metalmeccanici il 13 dicembre, alle 14, per discutere di Acciaierie d’Italia. Lo riporta l’agenzia di stampa AGI. L’incontro sarà in presenza. Lo annunciano questa mattina fonti sindacali. All’indomani dello sciopero del 10 novembre in tutto il gruppo ex Ilva con manifestazione a Roma, le sigle Fim, Fiom e Uilm hanno sollecitato il confronto con il governo chiedendo di sapere a che punto é il piano industriale annunciato da Acciaierie d’Italia, quale la produzione prevista, quali gli investimenti e quali infine i riflessi occupazionali. Lo scorso 10 novembre i sindacati, che scioperarono anche per il nodo JSW di Piombino, ebbero un confronto con il capo dell’unità di crisi del Mise, Luca Annibaletti, e con il vice ministro Alessandra Todde. Ma l’incontro fu ritenuto molto interlocutorio dalle sigle metalmeccaniche. A Taranto, infine, Acciaierie d’Italia ha annunciato l’altro ieri un nuovo ricorso alla cassa integrazione ordinaria da fine dicembre, per 13 settimane e per 3500 lavoratori diretti come numero massimo. (AGI)