Ex Ilva: Mimit, il 12 agosto incontro per accordo di programma

“Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, d’intesa con gli enti locali interessati, ha convocato un incontro finalizzato alla definizione dell’Accordo di programma interistituzionale per la piena decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto, che si terrà in presenza a Roma alle 11.30 di martedì 12 agosto nella sede del Mimit”. E’ quanto si legge in una nota del ministero.

Parteciperanno i rappresentanti del ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, del ministero della salute e del ministero dell’Interno, unitamente a quelli della Regione Puglia, della Provincia di Taranto, dei Comuni di Taranto e di Statte, dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ionio-Porto di Taranto, oltre ai commissari straordinari di Acciaierie d’Italia e di Ilva in AS“, prosegue la nota del Mimit.

