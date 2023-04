Ex Ilva: Melucci, ‘Spiace dirlo, ma qualcuno è in confusione’

“Spiace dirlo, ma qualcuno è in confusione o forse deve approfondire la propria comprensione delle attuali regole UE, siamo stati espliciti con tutti, servono coraggio e chiarezza, non un euro pubblico europeo si potrà spendere nei prossimi anni senza un accordo di programma con gli enti locali sull’ex Ilva, il resto sono favole e fanno male solo a lavoratori e imprese”. Comincia così una nota firmata da Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto e presidente della Provincia di Taranto.

”Si svolgono incontri su incontri, montagne di protocolli, fiumi di parole, ma pochi hanno il coraggio del cambiamento e si assumono la responsabilità di fare sistema a Taranto – prosegue -. Su queste basi, il dialogo è molto complicato, purtroppo. Mio malgrado, ho il dovere di ribadire che in molti hanno poca consapevolezza dello strumento accordo di programma e delle sue possibilità e finalità”.

”Come posso confermare a ciascuno che non si materializzerà mai alcun processo di transizione con i fondi europei, senza un adeguato accordo di programma sull’ex Ilva. Se qualcuno pensa che le risorse della transizione giusta si possano utilizzare in costanza della inquinante area a caldo dello stabilimento è fuori strada. Non servono polemiche, è banale amministrazione pubblica. E sarebbe anche il bene dei lavoratori e dei cittadini”.

”Diamoci, perciò, da fare tutti insieme al tavolo dell’accordo di programma, ognuno per la propria quota di competenza e il proprio ruolo. Altri ragionamenti sono fuori tempo ormai”, conclude Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto e presidente della Provincia di Taranto.

