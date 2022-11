Condividi su...

“Per risolvere la questione Acciaierie d’Italia riponiamo massima fiducia nel Governo – ha detto Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto, ad Antenna Sud -. Così non è più possibile andare avanti: non si possono sperperare soldi pubblici per un’azienda che non ha un vero e proprio progetto e che non vuol confrontarsi con la città e i suoi amministratori”. Di seguito, l’intervista integrale di Fabrizio Caianiello: