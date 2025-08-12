12 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Ex Ilva, M5S Taranto aderisce al ricorso al TAR contro l’AIA

Dante Sebastio 12 Agosto 2025
centered image

Il Movimento 5 Stelle Taranto ha annunciato la propria adesione all’iniziativa legale promossa da Peacelink e Giustizia per Taranto per presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale contro l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata all’impianto siderurgico di Taranto.

L’obiettivo dichiarato è tutelare la salute dei cittadini e l’ambiente, contrastando decisioni ritenute dannose per il territorio e per la sicurezza di lavoratori e residenti.

Per sostenere le spese legali del ricorso, il M5S Taranto ha avviato una raccolta fondi tra iscritti e simpatizzanti, invitando tutti a partecipare. Gli interessati possono ottenere informazioni e modalità di adesione scrivendo all’indirizzo email movimento5staranto@gmail.com.

“Confidiamo nella partecipazione responsabile e convinta di tutti per difendere insieme il diritto alla salute e la salvaguardia del nostro ambiente”, si legge nella nota diffusa dal Movimento.

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Nominato il nuovo Direttore Generale del Comune di Taranto

12 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Taranto Beer Fest 2025 da record: oltre 21mila presenze in 4 giorni

12 Agosto 2025 Redazione

Lido abusivo scoperto a San Pietro in Bevagna: sanzionato il gestore

12 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Giochi Mediterraneo 2026: completata pubblicazione di tutti i bandi per impianti

12 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Massafra, sgombero di una tendopoli a Verdemare

12 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Taranto: violenza sessuale su donna affetta da parkinsonismo, 60enne ai domiciliari

12 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

potrebbe interessarti anche

Sicurezza a Bari, presidi dinamici per le zone più a rischio

12 Agosto 2025 Antonella Fazio

Ex Ilva, M5S Taranto aderisce al ricorso al TAR contro l’AIA

12 Agosto 2025 Dante Sebastio

Carabiniere ucciso, due mesi senza il carabiniere eroe Carlo Legrottaglie

12 Agosto 2025 Michele Iurlaro
Gennaro Cefola

Notte di San Lorenzo, spiagge di Barletta invase dai rifiuti: lo sdegno dell’amministrazione

12 Agosto 2025 Andrea Catino