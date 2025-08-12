Ex Ilva, M5S Taranto aderisce al ricorso al TAR contro l’AIA

Il Movimento 5 Stelle Taranto ha annunciato la propria adesione all’iniziativa legale promossa da Peacelink e Giustizia per Taranto per presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale contro l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata all’impianto siderurgico di Taranto.

L’obiettivo dichiarato è tutelare la salute dei cittadini e l’ambiente, contrastando decisioni ritenute dannose per il territorio e per la sicurezza di lavoratori e residenti.

Per sostenere le spese legali del ricorso, il M5S Taranto ha avviato una raccolta fondi tra iscritti e simpatizzanti, invitando tutti a partecipare. Gli interessati possono ottenere informazioni e modalità di adesione scrivendo all’indirizzo email movimento5staranto@gmail.com.

“Confidiamo nella partecipazione responsabile e convinta di tutti per difendere insieme il diritto alla salute e la salvaguardia del nostro ambiente”, si legge nella nota diffusa dal Movimento.

