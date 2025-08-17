17 Agosto 2025

Ex Ilva, M5S Taranto a Bitetti: “Difenda la città, non attacchi chi chiede coerenza”

Redazione 17 Agosto 2025
Il Movimento 5 Stelle respinge con decisione le accuse di Piero Bitetti, sindaco di Taranto, sulla vicenda ex Ilva. “In campagna elettorale il sindaco si era impegnato a difendere Taranto dall’inquinamento e dalla produzione a carbone – si legge in una nota -. Oggi, invece, tace di fronte a un’AIA che condanna la città a 12 anni di carbone e preferisce attaccare chi chiede coerenza e rispetto degli impegni assunti con i cittadini”.

”Il M5S ha chiesto all’amministrazione comunale di unirsi al ricorso contro l’AIA, perché solo con un’azione congiunta si può dare più forza alla difesa della comunità. Taranto non ha bisogno di polemiche sterili, ma di scelte coraggiose e di un Sindaco che abbia la forza di rappresentare fino in fondo la volontà dei tarantini”, continua la nota.

”Se il Sindaco vuole davvero difendere la città, smetta di cercare alibi e si unisca a questa battaglia. Il Movimento 5 Stelle continuerà a stare al fianco dei cittadini e dei lavoratori per costruire un futuro di salute, giustizia ambientale e riconversione economica“, chiude il gruppo territoriale M5S Taranto.

