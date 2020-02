Condividi

Arcelor Mittal fa i conti in rosso. Il gruppo franco indiano chiude il 2019 con 2,5 miliardi di dollari di perdite. Si teme impatto coronavirus. I dirigenti parlano di miglioramento nella seconda metà dell'anno. Delle stesse ore la notizia dell'assoluzione definitiva dalle accuse di omicidio da parte dei giudici della Cassazione per gli ex vertici dello stabilimento, Riva e Capogrosso in riferimento alla morte di due lavoratori esposti all'amianto.