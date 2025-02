Ex Ilva, Jindal sorpresa dalle indiscrezioni su Baku Steel

Jindal sarebbe “molto sorpresa” dalle notizie di stampa secondo cui Baku Steel sarebbe in pole position per l’acquisizione dell’ex Ilva di Taranto. Lo riferiscono fonti vicine all’azienda, sottolineando la consapevolezza del gruppo indiano riguardo alla propria “forza industriale” e alla competenza nella gestione di impianti complessi come Ilva.

Secondo le stesse fonti, Jindal ritiene che la propria esperienza sarebbe essenziale per garantire un futuro solido all’acciaieria e all’intero settore siderurgico italiano, mentre Baku Steel mancherebbe del background necessario per un’operazione di questa portata.

Per l’ex Ilva, avvertono le fonti, è cruciale una “visione a lungo termine”, considerando gli investimenti che Jindal ha già prospettato per assicurare stabilità e crescita all’impianto, con benefici per l’intera filiera dell’acciaio in Italia.

