Ex ilva intesa con Governo, Marescotti: «Un’operazione di immagine»

Marzia Baldari 14 Agosto 2025
TARANTO: L’intesa firmata martedì al Mimit tra amministrazioni centrali e locali è stata contestata dalle associazioni di Taranto, che la definiscono un documento inconcludente, privo di tempi certi e di garanzie per la decarbonizzazione.

