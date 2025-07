Ex Ilva, indagine per truffa: chiesta la proroga dei termini

Potrebbero proseguire ulteriormente le indagini per truffa aggravata in cui risulta coinvolta anche l’ex amministratrice delegata di Acciaierie d’Italia Lucia Morselli. La prima proroga di sei mesi concessa dal GIP agli inquirenti, infatti, non sarebbe stata sufficiente per concludere la fase delle indagini preliminari. Pertanto, i Pubblici Ministeri Mariano Buccoliero e Francesco Ciardo avrebbero chiesto al GIP Francesco Maccagnano un’ulteriore proroga dei termini.

Secondo quanto si legge nella richiesta presentata dagli inquirenti, le investigazioni si starebbero rivelando “estremamente complesse sia per la molteplicità dei fatti tra loro collegati”, sia per “la connessione di tali vicende con ulteriori reati”, nonché per “l’elevato numero di persone coinvolte”. Inoltre, secondo i PM, sarebbe oggetto di valutazione il probabile compimento di atti d’indagine all’estero. Motivi che sarebbero alla base della richiesta di ulteriori sei mesi per portare a compimento le indagini.

L’inchiesta si concentrerebbe sulla presunta attestazione nel piano di monitoraggio e rendicontazione di falsi quantitativi di consumi di materie prime, prodotti finiti, semilavorati e delle relative giacenze da parte di Acciaierie d’Italia, andando dunque ad alterare il fattore di emissione nell’anno di attività 2022. Sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti vi sarebbe un presunto raggiro del sistema europeo di scambio delle emissioni, ottenendo quote di CO2 maggiori per l’anno successivo. Ipotesi su cui si fonderebbero le indagini per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e concorso nel reato.

I cinque indagati, tra cui Lucia Morselli, hanno ora cinque giorni di tempo per presentare memorie, prima dell’adozione del provvedimento da parte del GIP.

