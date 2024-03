Ex Ilva, indagato anche ex direttore Alessandro Labile

Sono due gli indagati dalla Procura di Taranto per l’inquinamento ambientale prodotto dall’ex Ilva relativo ai livelli di benzene e per la rimozione di cautelare contro gli infortuni: oltre a Lucia Morselli, ex amministratrice delegata di Accierie d’Italia, risulta indagato anche Alessandro Labile, ex direttore dello stabilimento. Quest’ultimo ha ricoperto il ruolo dirigenziale dall’agosto 2022 a maggio 2023. L’indagine, avviata nel 2022 dopo gli esposti degli ambientalisti, riguarda il periodo compreso dal 2018 a oggi. Gli atti relativi al presunto sforamento dei limiti di benzene sono già stati acquisiti dai carabinieri del Noe.

