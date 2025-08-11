Ex Ilva, Iaia boccia la proposta di decarbonizzare in 5 anni

Il deputato FdI risponde al sindaco Bitetti e difende il piano degli 8 anni del Governo: “Basta fantasie, ci vogliono soluzioni concrete”

Dario Iaia, deputato di Fratelli d’Italia e segretario della Commissione Ecomafie, interviene sulla vertenza ex Ilva sottolineando la necessità di un confronto basato su soluzioni concrete.

“Taranto attraversa una fase estremamente complessa ed è proprio in questi momenti che occorre conservare lucidità di analisi e prospettiva” ha dichiarato Iaia, ricordando come il governo Meloni e il ministro Adolfo Urso abbiano predisposto “una strategia ben chiara” per arrivare alla piena decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto.

Il piano previsto dall’accordo di programma, ha spiegato, prevede lo spegnimento graduale degli altoforni, la realizzazione di tre forni elettrici e di un impianto DRI per la produzione di preridotto, destinato ad alimentare gli stessi forni elettrici. I tempi stimati per completare la transizione sono di otto anni. “Si tratta di un piano concreto e realizzabile, fondato dal punto di vista tecnico, economico e sociale”, ha sottolineato.

Iaia ha invece criticato le posizioni del sindaco di Taranto Piero Bitetti, giudicando prive di supporto tecnico le proposte finora avanzate, come la decarbonizzazione in cinque anni. “Ora come non mai occorre senso di responsabilità e concretezza tecnica, economica, sociale ed ambientale. Non è il momento dei voli pindarici e delle fantasie” ha affermato.

L’esponente di Fratelli d’Italia ha infine accolto positivamente l’appello del sindaco per un incontro con il ministro Urso prima del 12 agosto. “Siamo sicuri che, qualora la richiesta fosse formalizzata, il governo Meloni sarebbe disponibile al dialogo e al confronto con il primo cittadino e con i rispettivi tecnici, per discutere le varie proposte e cercare di addivenire a una soluzione comune”.

