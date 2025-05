Ex Ilva, guasto all’Altoforno 1: fuoriuscita di coke, ma nessun danno

Le spiegazioni di Acciaierie d’Italia sull’incidente verificatosi nella mattinata di mercoledì 7 maggio

Nella mattinata di mercoledì 7 maggio, intorno alle 11:30, un malfunzionamento tecnico ha interessato l’Altoforno 1 dello stabilimento siderurgico di Taranto, causando un’emissione non controllata di materiale nell’atmosfera. A spiegarlo, attraverso una nota, è Acciaierie d’Italia.

L’impianto, che al momento dell’evento era regolarmente operativo, ha registrato un’anomalia improvvisa al sistema di raffreddamento, più precisamente alla tubiera numero 11, una delle 27 dedicate all’insufflaggio di vento caldo all’interno della struttura, evidenzia l’azienda.

A seguito del guasto, si è verificata una fuoriuscita di coke che ha raggiunto sia il piano delle tubiere sia l’area inferiore dell’altoforno. Fortunatamente, non si sono registrati danni a persone e nessun addetto è rimasto coinvolto nell’accaduto.

Immediatamente sono scattate le procedure di emergenza previste in casi simili. L’impianto è stato messo in sicurezza e sono state avviate le operazioni di spegnimento dei focolai, svolte in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. L’azienda ha tempestivamente informato gli enti preposti e ha comunicato l’intenzione di avviare tutte le verifiche necessarie per accertare le cause alla base dell’episodio, conclude la nota di Acciaierie d’Italia.

