Ex Ilva, Governo presenta piano decarbonizzazione ai sindacati

Gesmundo: “Nel piano nulla su occupazione e investimenti”. Palombella: “Nessuna firma senza certezze su lavoratori e impianti”. De Palma: “Capitale pubblico per garantire transizione”

È stato trasmesso ai sindacati, poco prima dell’incontro convocato al Ministero delle Imprese, il piano di decarbonizzazione per l’ex Ilva, predisposto dal Governo con l’obiettivo di assicurare la continuità operativa degli impianti di Acciaierie d’Italia, la tutela dei livelli occupazionali e la competitività sul mercato europeo. Il documento prevede una produzione complessiva fino a 8 milioni di tonnellate annue di acciaio.

Nella bozza sono indicati tre forni elettrici da realizzare a Taranto, per una capacità totale di 6 milioni di tonnellate, e un ulteriore forno elettrico a Genova, con una produzione stimata in 2 milioni di tonnellate. Prevista anche la costruzione di un massimo di quattro impianti di preridotto (dri) destinati ad alimentare i nuovi forni.

Le reazioni sindacali non si sono fatte attendere. “Il piano che ci è stato consegnato poco prima dell’incontro non contiene alcun dato né sul costo degli interventi né sull’impatto occupazionale”, ha dichiarato Pino Gesmundo, segretario confederale della Cgil, che aggiunge: “Vogliamo sapere chi finanzierà il progetto e quali risorse verranno utilizzate. È indispensabile un impegno chiaro sulla continuità produttiva, sulla tutela dell’occupazione e sull’ambiente”.

Una posizione condivisa anche da Rocco Palombella, segretario generale della Uilm: “Non apporremo alcuna firma senza prima ricevere risposte dettagliate sul futuro degli impianti e dei lavoratori”.

Dello stesso avviso Michele De Palma, segretario generale della Fiom Cgil, secondo cui “occorre un accordo interistituzionale che garantisca continuità produttiva e occupazionale. La transizione deve essere guidata da capitale pubblico, altrimenti si rischia di ripetere gli errori del passato”.

Intanto, in V Commissione Ambiente del Consiglio regionale pugliese, sono proseguite le audizioni in vista della Conferenza dei Servizi del 17 luglio, incentrate sull’AIA e sul piano da 6 milioni di tonnellate annue. Il direttore del dipartimento Ambiente e Salute dell’Istituto Superiore di Sanità, Giuseppe Bortone, ha ribadito che la Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) proposta da Acciaierie d’Italia presenta ancora diverse criticità. “Mancano integrazioni fondamentali, in particolare sullo stabilimento e le opere accessorie come la centrale termoelettrica. È necessario valutare l’impatto cumulativo dell’intero complesso industriale”, ha spiegato.

Contrarie al rilascio dell’AIA le principali realtà associative locali. Giustizia per Taranto, Genitori Tarantini, Peacelink e WWF hanno ribadito la loro netta opposizione al piano, denunciando l’assenza di un reale cambio di paradigma. “La decarbonizzazione è un inganno”, ha sostenuto Peacelink, “poiché si riattivano altoforni e si potenziano le cokerie”. Il WWF ha invece evidenziato come l’impianto resti “ad alta intensità fossile, in contrasto con gli obiettivi climatici”.

Genitori Tarantini hanno chiesto la “chiusura definitiva dello stabilimento” e l’immediato stanziamento di 8 miliardi per le bonifiche ambientali. Da parte sua, Taranto Futura ha proposto una soluzione alternativa: il convogliamento delle emissioni in condutture per la produzione di calore ed energia, con una riduzione dell’inquinamento stimata fino all’80%, sulla base di studi condotti dai Politecnici di Milano e Torino.

La bozza del piano del Governo contiene una data indicativa per il dissequestro dell’altoforno Afo1, fermo a seguito dell’incendio di maggio: il 15 settembre. L’obiettivo dichiarato è il ripristino della marcia a tre altoforni entro la fine del primo trimestre 2026.

