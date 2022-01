TARANTO – Entro il 20 gennaio bisognerà presentare gli emendamenti per le Commissioni. Sul fronte dei fondi per le bonifiche dell’ex Ilva, si tratta di un importante appuntamento in Parlamento per il decreto Milleroroghe e l’articolo 21 del provvedimento relativo all’ex Ilva, ora Acciaierie d’Italia. Il Milleproroghe è stato incardinato nelle commissioni referenti affari costituzionali e bilancio della Camera e per giovedí prossimo alle 18 è fissata la scadenza per la presentazione degli emendamenti per le commissioni. E proprio sull’articolo 21 i parlamentari di più schieramenti – dal Pd a M5S, da Leu a Forza Italia – hanno annunciato la presentazione di emendamenti abrogativi. Emendamenti, come riporta l’AGI, differenziati ma con un contenuto sostanzialmente identico. Sulla norma che trasferisce importanti risorse (575 milioni) dalla bonifica dei siti inquinati di Taranto ai futuri impianti per la produzione decarbonizzata dell’acciaio nell’ex Ilva, si è infatti creato uno schieramento politico trasversale che chiede di rimettere i fondi del patrimonio destinato di Ilva in amministrazione straordinaria laddove erano, e cioè sul capitolo delle bonifiche. Questo pur senza sminuire l’importanza della decarbonizzazione.