Ex Ilva, firmato accordo cigs. Lavoratori scendono a 3062

Roma – A firmare l’intesa al Ministero del Lavoro c’erano i rappresentanti dell’azienda e le organizzazioni sindacali di Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm, Usb e Ugl.

Tra le novità, l’esclusione dalla cigs dei manutentori impiegati nell’attuazione del piano di ripartenza, la maturazione dei ratei di 13esima e almeno 1 giorno ferie. È stato inoltre predisposto l’mpianto del premio di welfare (1% del valore annuo della paga base a raggiungimento di 3 milioni di tonnellate di acciaio, 2% a 3,5 milioni, 3% a 4 milioni)

L’accordo per la proroga della cassa integrazione straordinaria per 12 mesi e’ dunque un primo passo verso la strada giusta ma non è vincolante per la nuova proprietà che subentrerà.

L’azienda ha, ad ogni modo garantito l’impegno a mantenere i tavoli di monitoraggio del piano di ripartenza e investimenti su impianti

