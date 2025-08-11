11 Agosto 2025

Ex Ilva, FdI: “Spaccature Pd ostacolano l’accordo di programma”

Dante Sebastio 11 Agosto 2025
Il deputato Dario Iaia e il consigliere regionale Renato Perrini, esponenti di Fratelli d’Italia, hanno criticato le divisioni interne al Partito Democratico sulla gestione della vertenza ex Ilva.

Secondo i due rappresentanti di FdI, lo scontro politico tra il presidente della Regione Michele Emiliano e il sindaco di Bari Antonio De Caro si sta riflettendo negativamente sulla questione, impedendo un approccio unitario e coerente.

Iaia e Perrini sostengono che, alla luce della complessità della situazione e delle esigenze di tutela ambientale e occupazionale, sarebbe necessario affrontare il tema con “lucidità, coerenza e serietà”. Le attuali divisioni, invece, rischierebbero di compromettere il lavoro in corso per definire un accordo di programma che salvaguardi salute, ambiente e lavoro.

