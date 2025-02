Ex Ilva, Fallucchi (FdI): “M5S voleva fare di Taranto una colonia cinese”

Anna Maria Fallucchi, senatrice di Fratelli d’Italia, attacca il Movimento 5 Stelle sulla vicenda dell’ex Ilva, ora avviata verso una possibile rinascita grazie ai rilanci della Baku Steel Company e di Jindal Steel International.

“Non c’è da stupirsi se il senatore del M5S Marco Turco oggi si arrabbia: il M5S voleva trasformare Taranto in una colonia cinese e non c’è riuscito”, dichiara Fallucchi in una nota. La senatrice accusa il Movimento di aver causato “disastri” nella gestione della crisi industriale e difende l’operato del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, che “ha posto le basi per il rilancio dell’ex Ilva”.

Fallucchi sottolinea inoltre il ruolo di Urso nel periodo in cui era presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, lasciando intendere che proprio per questo il ministro conosca bene le dinamiche del passato. “Forse è per questo che il M5S oggi mostra tanta ira?”, conclude la senatrice.

