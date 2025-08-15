Ex Ilva, Europa Verde/AVS: “Il fallimento del Governo Meloni è evidente”

“Il fallimento del governo Meloni sull’Ilva è sotto gli occhi di tutti”. È l’accusa di Europa Verde/Alleanza Verdi e Sinistra, che in una nota firmata da Giovanni Carbotti, co-portavoce cittadino, e Luigi Boccuni, coordinatore della campagna elettorale per le comunali, attacca duramente la gestione del dossier siderurgico da parte dell’esecutivo.

Il movimento ecologista ricorda che il governo “punta convintamente sul rilancio della siderurgia a Taranto” ma è stato costretto a rinviare al 15 settembre la scadenza della gara “perché non ha trovato nessun acquirente”, destinando nuove risorse pubbliche “per garantire stipendi e funzionamento di impianti vetusti” mentre “oltre quattromila lavoratori sono in cassa integrazione”.

Secondo Europa Verde/AVS, per mascherare l’insuccesso il ministro Urso avrebbe cercato di dare un’immagine positiva alla vendita “con la firma di un semplice verbale privo di valore giuridico”, modificato su richiesta del sindaco Piero Bitetti “almeno dieci volte” per eliminare la nave rigassificatrice e altri punti “contrari al programma di coalizione”.

Il documento, denunciano Carbotti e Boccuni, “non è un atto amministrativo ed è stato fortemente voluto dal governo, da altre forze politiche e dal presidente Michele Emiliano, che interpreta un ruolo da mediatore mai affidatogli dal territorio jonico”.

Europa Verde/AVS ribadisce il no a nuovi commissari “ingombranti” e sollecita le altre forze politiche “ad ascoltare di più il territorio, che da quindici anni lavora per un cambiamento che salvi le persone e non gli impianti che nessuno vuole comprare”.

Il movimento annuncia pieno sostegno alla linea del sindaco Bitetti, che “vuole attuare concretamente la riconversione, interrompere lo spreco di denaro pubblico e riprogettare l’area industriale nell’interesse di Taranto”.

“Se dopo due mesi dalle comunali il sindaco non ha firmato documenti pericolosi per la città – concludono – è grazie alla sua capacità di resistere alle pressioni e alla presenza di Europa Verde/AVS e di altri consiglieri in maggioranza. Siamo nelle istituzioni per tutelare salute e ambiente. Bisogna resistere, resistere e ancora resistere”.

