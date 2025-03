Ex Ilva, Emiliano: “Cessione non garantisce lavoro e salute”

TARANTO – Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha espresso preoccupazione sulla cessione dell’ex Ilva, temendo che non offra adeguate garanzie né per l’occupazione né per la realizzazione dei forni necessari alla decarbonizzazione. “È difficile, se non impossibile, assicurare questi due punti senza una rilevante partecipazione pubblica”, ha dichiarato a margine di un incontro con le rappresentanze sindacali. Emiliano ha inoltre scritto al ministro Urso per affrontare la crisi industriale della Puglia, con particolare attenzione a Taranto, Brindisi, Leonardo e Versalis.

