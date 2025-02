Ex Ilva, due rilanci per l’acquisizione: in corsa Baku Steel e Jindal Steel

Baku Steel Company CJSC con Azerbaijan Investment Company OJSC e Jindal Steel International sono i due gruppi che hanno presentato un rilancio per l’acquisizione degli stabilimenti ex Ilva. Lo hanno reso noto i commissari straordinari di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria (As) e di Ilva in As.

Nessuna integrazione, invece, è arrivata da Bedrock Industries Management Co Inc.

La fase di presentazione dei rilanci si è chiusa alla mezzanotte di ieri, sulla base delle offerte depositate il 10 gennaio scorso. I commissari straordinari si riservano ora alcuni giorni per valutare le proposte e formulare un parere, che sarà trasmesso al ministero delle Imprese e del Made in Italy.

