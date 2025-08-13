Ex Ilva: dalla Regione 20 milioni di euro per l’indotto

Dalla Giunta pugliese 20 milioni per le imprese creditrici dell’indotto. È stato approvato lo schema di Avviso per sostenere le imprese dell’indotto del siderurgico e ristorare le perdite subite dalle imprese creditrici di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria.
potrebbe interessarti anche
Martina Franca: 24ª edizione di “Antiquariato in Valle d’Itria”
Taranto: l’attracco dei mega yacht è ora possibile
Taranto, crisi del porto: la denuncia dei sindacati
Martina Franca: compleanno per i 715 anni della città
Furto sacrilego al cimitero di Martina Franca: trafugati 150 vasi in rame
Porto di Taranto, proroga biennale al servizio di rimorchio portuale